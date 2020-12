Opening Bell: Hoffnung auf bessere Zeiten

Replaced by the video

COVID bedingte Wirtschaftsrestriktionen in Europa und den USA werden weiterhin ignoriert. Erste US-Auslieferungen des COVID-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech und die wahrscheinliche Zulassung des Moderna Impfstoffs noch vor dem Wochenende, halten die Wall Street bei Laune. Außerdem stehen die Chancen gut, dass der Kongress spätestens am Freitag ein 750 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket verabschieden wird. Dass wir zudem eine Welle an Übernahmen und Fusionen sehen, wirkt sich ebenfalls kurstreibend aus.

