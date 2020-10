Opening Bell: Hui und Pfui an der Wall Street – Pinterest und Twitter heben ab!

Der Erholungsversuch an der Wall Street scheitert, mit den Futures vor Handelsstart erneut negativ. Rund 1800 Punkte hat der Dow Jones seit Montag verloren, mit der längsten Verluststrecke seit Februar. Heute morgen profitiert der Tech-Sektor von den soliden Ergebnissen bei Twitter und Pinterest. Die Aktien liegen 6 Prozent und 30 Prozent im Plus. Nach Handelsende stehen die Ergebnisse von Apple, Amazon, Alphabet und Facebook an. Im Bereich der Standartwerte profitiert Ford von robusten Zahlen, mit Visa unter Druck. Wie auch Mastercard, leidet der Kreditkarten-Gigant unter den am Boden liegenden Reiseaktivitäten.

