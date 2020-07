Opening Bell: In Wartestellung

Am Mittwoch mangelt es an Dynamik, trotz der ausgesprochen robusten Ergebnisse von Texas Instruments. Anleger warten auf die Ergebnisse von Tesla und Microsoft nach Handelsende. Außerdem mehren sich die Zeichen, dass die Konjunkturerholung an Schwung verliert. Laut J.P. Morgan und die Bank of America flachen die Konsumausgaben wieder ab. Auch IBM mahnte, dass sich die Wirtschaftserholung länger hinziehen würde als bisher erwartet. Die Wall Street wird besonders darauf achten, wie sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche entwickelt haben. Die Daten werden vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag gemeldet.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch