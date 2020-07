Opening Bell: Jackpot Wall Street

Es ist wie im Schlaraffenland. Wie die gebratenen Tauben, fliegen einem die Kursgewinne ins Depot. Allein am Montag haben die Aktien von Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix und Tesla 290 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen. Zumindest auf Papier, wurden Jeff Bezos gestern 13 Milliarden Dollar in die Kassen gespült. Die 38 Milliarden Dollar Scheidungskosten sind mit den boomenden Kursen von Amazon längst eingespielt. IBM gehört nach den Ergebnissen zu den Tagessiegern am heutigen Dienstag.

