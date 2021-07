Opening Bell: Katerstimmung bei Amazon und Pinterest

Replaced by the video

Die meisten Tech-Werte stehen seit Meldung der Quartalszahlen unter Druck. Zum Wochenausklang starten die Aktien von Amazon und Pinterest schwach in den Tag. Während der Cloud- und Werbebereich bei Amazon brummt, kühlt das Wachstum im Online-Einzelhandel spürbar ab. Auch die Aussichten werden darunter leiden. Das bei Pinterest wiederum die monatlich aktiven Nutzerzahlen enttäuschen und auch im laufenden Quartal an Dynamik verlieren, überschattet die ansonsten robusten Ergebnisse. Auch die technische Erholung bei chinesischen Tech-Aktien nimmt ein Ende, mit Didi, Alibaba und Bidu unter Druck. Was den Börsengang von Robinhood betrifft, wird ein neuer Rekord gefeiert: Noch nie sackten die Aktien eines so großen Börsengangs am ersten Handelstag prozentual derart stark ab!

