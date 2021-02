Opening Bell: Leichter Wind im Segel

Replaced by the video

Ein gemischtes Bild bei den über Nacht gemeldeten Quartaslzahlen, einhergehend mit anziehenden Renditen bei den US-Staatsanleihen und einem festeren US-Dollar, nehmen der Wall Street den Wind aus den Segeln. Fundamental betrachtet, wird sich die Wirtschaft in den USA schneller erholen als in Europa, mit einer im Vergleich auch schneller anziehenden Inflation. Die Renditen und der Dollar dürften dadurch mehr Auftrieb bekommen. Was Einzelwerte betrifft, stehen neben Ebay auch PayPal Qualcomm , Yum Brands und Clorox im Mittelpunkt.

