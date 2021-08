Opening Bell: Lieblingstag Montag – Uber, Lyft, GM und Halbleiter-Aktien

Der Montag hält was er verspricht: Es geht an der Wall Street bergauf! Der Tag ist seit zwölf Monaten der beste Handelstag der Woche. Die größten Verlierer der letzten Woche führen die Gegenbewegung an. Neben einer Rally in China und Asien insgesamt, soll die US-Gesundheitsbehörde heute den Pfizer und Biontech Covid-Impfstoff offiziell zulassen. Bisher wurde der Impfstoff unter einer Notfallregelung verabreicht. Die Ride-Sharing-Riesen Lyft und Uber stehen aufgrund einer unvorteilhaften Gerichtsentscheidung unter Druck, während GM unter einer erneuten Rückrufaktion des eAutos Bolt leidet.

