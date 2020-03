Opening Bell: Mehr Rückenwind

Wir werfen in dem heuten Stream einen Blick in den Motorraum des Aktienmarktes. Viele Faktoren sprechen dafür, dass wir uns an der Wall Street im Prozess einer kurzfristigen Bodenbildung befinden. So volatil das Umfeld auch sein mag, hat der S&P 500 die Chance kurzfristig bis auf 2.800 Punkte zu steigen. Die Chancen, dass sich die Rallye innerhalb des Bärenmarktes fortsetzen kann, stehen nicht schlecht.

—-

Jeden Tag neu auf onvista – „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend - und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch