Opening Bell: Nasdaq rauf, Renditen runter!

Nach einer Stabilisierung bei Staatsanleihen in den letzten Tagen, fallen die Renditen langlaufender Rentenpapier zurück. Im Gegenzug sehen wir beim Nasdaq eine technische Erholung. Dass Präsident Joe Biden in den nächsten 48 Stunden das 1,9 Billionen Dollar Stimuluspaket unterschreiben dürfte, hilft ebenso wie die angehobenen Weltwirtschaftsprognosen der OECD für 2021! Eine Umfrage der Deutschen Bank zeigt zudem, dass amerikanische Verbraucher planen rund 170 Milliarden Dollar der Stimulusgelder in den Aktienmarkt zu investieren!

Hier gehts zur Umfrage: http://bit.ly/3qiV7lN​ – Ich freue mich auf Eure Antworten!

