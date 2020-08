Opening Bell: Neuer Bullenmarkt ausgerufen!

Mit dem S&P auf Rekordniveau, wird an der Wall Street der Beginn eines neuen Bullenmarktes ausgerufen. Fondsmanager rechnen bei Unternehmen auf Sicht der kommenden zwölf Monate mit einer globalen Erholung der Ertragslage, so eine Umfrage der Bank of America. Ein Drittel der befragten Fondsmanager halten Gold für überbewertet, die höchste Quote seit 2011. Zur Wochenmitte sorgen die robusten Quartalszahlen des Einzelhandels für Auftrieb. Außerdem warten Anleger auf die Ergebnisse von NVIDIA nach Handelsende.

