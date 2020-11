Opening Bell: No News, are Good News

Ohne nennenswerte Nachrichhten, geht es zur Wochenmitte bergauf. Wir sehen ein Recycling der Pfizer COVID-Impfstoff-Daten, mit einem Comeback-Versuch des Tech-Sektors. Die in den USA anziehenden Virus-Neuinfektionen, mit knapp 62.000 Personen in Krankenhäusern, findetwenig Beachtung genauso wie die erneuten Restriktionen in Kalifornien. Im November wurden bisher über eine Million Neuinfektionen gemeldet.

