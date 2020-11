Opening Bell: Partypause

Mit der Marke von 30.000 Punkten in greifbarer Nähe, feierte der Dow Jones am Montag erstmals seit Februar einen Rekord. Zwischen dem März-Tief und dem neuen Rekord sind 193 Handelstage vergangen! Das schnellste Comeback seit Beginn der 90er Jahre. Mit den erfreulichen Impfstoff-Daten von Moderna und Pfizer auf dem Tisch, kann das nähere Umfeld kaum noch besser werden. Technisch betrachtet, signalisieren zahlreiche Indikatoren ein kurzfristig überhitztes Niveau. Einhergehend mit den steigenden COVID-Neuinfektionen und anziehenden Restriktionen in Bundesstaaten wie Kalifornien, sollte eine Phase der Konsolidierung bevorstehen.

