Opening Bell: Rally und Abverkauf, auch am Montag?

Fest in den Tag und schwach bis zum Closing, so verlief das Strickmuster an der Wall Street vergangene Woche. Mögliche Steueranhebungen schweben über dem amerikanischen Aktienmarkt. Außerdem ging es in den Tagen vor dem Optionsverfallstag in den letzten Monaten ausnahmslos bergab. Die in Hong Kong unter Druck stehenden chinesischen Bech-Werte, verlieren auch im US-Handel an Boden.

