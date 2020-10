Opening Bell: Ratespiel an der Wall Street

Wir haben Wahlumfragen, die Wettmärkte und historische Vergleiche die zeigen, wie sich der Aktienmarkt im Umfeld der US-Präsidentschaftswahlen verhalten hat. Wichtige Anhaltspunkt, in einem Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Trump wird siegen, sagen die einen. Biden macht das Rennen, meinen die anderen. Wissen tut es niemand, zumal das Ergebnis auch angefochten werden könnte. Egal wer was orakelt, ist eine defensive Haltung an der Börse durchaus angebracht.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch