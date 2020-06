Opening Bell: Regel #1 – Verliere kein Geld

Performance ist wichtig, Risikomanagement aber entscheidend! Wir sehen in den USA einen Rekord-Tagesanstieg an Covid-19 Neu-Infektionen. In Houston sind die Kapazitäten der Intensivstationen ab heute ausgeschöpft. Vor 48 Stunden hieß es noch, dass das erst in elf Tagen der Fall sein dürfte. In Florida, Arizona, South Carolina und Kalifornien ziehen die Infektionszahlen ebenfalls deutlich an. Das Risiko eines Rückschlags an der Wall Street nimmt dementsprechend zu, zumal ins Quartalsende hinein Pensionsfonds ihre Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen anpassen müssen. Goldman Sachs rechnet damit, dass 65 Milliarden Dollar an US-Aktien zum Verkauf stehen.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zur Goldman Sachs Aktie Kurserwartung Goldman Sachs-Aktie wird steigen Goldman Sachs-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch