Opening Bell: Sehr leichte Gewinnmitnahmen

Trotz der zum Wochenauftakt überwiegend negativen Meldungen, kann sich die Wall Street gut behaupten. Allein letzte Woche konnte der S&P 500 über 6 Prozent zulegen. Die Jahresverluste wurden damit halbiert. JP Morgan betont an diesem Montag, dass das Risiko einer US-Rezession auf Sicht der kommenden 12 Monate nur bei 8 Prozent liegt. Gleichzeitig signalisieren die langfristigen Inflationserwartungen., dass man an ein zu aggressives Vorgehen der Notenbank nicht glaubt. Im Fokus stehen die Aktien on Boeing, NVIDIA, Nike und GM.

