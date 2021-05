Opening Bell: Sell in May?

Replaced by the video

Auf einen festen April, folgt zumeist auch ein robsuter Mai. Das trifft vor allem auf die Jahre zu, in denen ein neuer Präsident im Weißen Haus sitzt. Trotz der recht ruhigen Nachrichtenlage, zieht die Wall Street zum Handelsstart kräftig an. Berkshire Hathaway and Verizon stehen zum Wochenauftakt im Fokus. Ethereum knackt erstmals die Marke von 3.000 Dollar, mit Bitcoin nun wieder über dem 50-Tagedurchschnitt.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch