Opening Bell: Shorts im Sommer

Die Global China Times berichtet, dass die USA Tech-Lieferungen an Huawei weiter einschränkte. Die Meldung zieht die US-Futures in den Keller. Besonders interessant ist die technische Entwicklung der auslaufenden Handelswoche. Candle Stick-Charts zeigen im Nasdaq, bei Microsoft, Facebook, Google und Apple eine Bearish Clust-Formation. Gleichzeitig ist der S&P 500 in den letzten Tagen erneut am 61,8% Fibo-Retracement gescheitert. Ich ziehe mir heute Shorts an und das nicht nur, weil es heute in New York warm sein wird!

