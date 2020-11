Opening Bell: Solide Ergebnisse fachen Wall Street an

Es is Freitag der 13. und die Wall Street tendiert freundlich, angefacht durch überwiegend solide Quartalszahlen. Die erneuten COVID-Rekordzahlen in den USA werden vom Aktienmarkt ignoriert. Disney meldet zwar einen Verlust, aber weitaus geringer als befürchtet. Der Chip-Maschinenbau-Riese Applied Materials schlägt auch die Ziele und hebt zudem noch die Aussichten an. Cisco Systems kann ebenfalls die Erwartungen übertreffen, mit einem CEO der sich zunehmend zuversichtlich zeigt. bowl Palantir die Schätzungen an der Wall Street minimal übertrifft, sehen wir bei der Aktie Gewinnmitnahmen. Nach einer über 60 Prozent Rally in den letzten Wochen, nehmen Anleger Gewinne mit.

