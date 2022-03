Opening Bell: Strickmuster des Jahres – Freitag und Montag schwach – Dienstag der Turnaround.

Replaced by the video

Wir sehen seit Wochen die gleiche Tendenz: Schwach am Freitag und Montag, mit einem Turnaround dann am Dienstag. Das Investmenthaus Stifel geht davon aus, dass der S&P 500 bis Ende April auf 4400 Punkte steigen wird. Auch J.P. Morgan ist der Meinung, dass die Stimmung aktuell übertrieben negativ ist. In der Tat zeigt eine Umfrage der Bank of America, dass globale Asset Manager das meiste Cash seit 2008 halten.

