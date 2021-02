Opening Bell: Suche nach dem Ende der Fahnenstange

Replaced by the video

Fundamental sehen wir seit Tagen eine Fortsetzung der Besserung, mit soliden Ergebnissen, mehr Wirtschaftswachstum, noch mehr Stimulus und täglich fast 2 Millionen Covid-Impfungen in den USA. Schaut man sich den Abstand zwischen zum 50-Tagedurchschnitt an, sind nahezu alle Indizes an der Wall Street aber extrem überhitzt. Zudem fallen die heutigen Ergebnisse gemischt aus. Während Twitter und Coca-Cola von den Zahlen profitieren, stehen GM und Cisco Systems unter Druck.

