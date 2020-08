Opening Bell: Tag der Aktiensplits

Die Woche beginnt den Aktiensplits von Apple und Tesla. Beide Werte tendieren vorbörslich freundlich. Historisch betrachtet, geht es in den ersten sechzig Handelstagen nach einem Split bei den Werten weiter bergauf. Außerdem werden ab heute die Aktien von Salesforce, Amgen und Honeywell im Dow Jones aufgenommen. Pfizer, Ratheon und Exxon werden aus dem Index gestrichen. Was TikTok betrifft, hat laut diverser Medienberichte Microsoft die anhaltend besten Karten eines Zuschlags. Jegliche Transaktion erfordert allerdings den Segen der chinesischen Regierung in Peking.

