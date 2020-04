Opening Bell: Tauziehen

Remdesevir von Gilead Sciences zeigt nicht die erhofften Erfolge bei der Behandlung von COVID-19, berichtete die Financial Times am Donnerstag. Bis zu dieser Meldung wurden die schlechten Wirtschaftsdaten von der Wall Street ignoriert. Die Quartalszahlen fallen gemischt aus, mit American Express im Plus und Intel unter den Verlierern. Letztendlich bewegt sich der S&P 500 seit zwei Wochen in einer engen Handelsspanne. Wie dem auch sei, testet der Index aktuell den 50-Tagesdurchschnitt. In den letzten zwei Handelstagen haben wir niedrigere Hochs gesehen und eine Reverse-Kerze. Noch kein Beinbruch und doch sollte man diese Entwicklung beachten.

