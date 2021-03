Opening Bell: Tauziehen dauert an

Die Wall Street wird seit etwa zwei Wochen je nach Lust und Laune in die ein oder andere Richtung gezerrt. Auf das Durchhängen am Dienstag, folgt die Erholung vor Handelsstart am Mittwoch. Das erste Mitglied der US-Notenbank betont, dass man den Anstieg der Renditen bei den Staatsanleihen intensiv beobachtet. An der aggressiven Geldpolitik will man noch lange Zeit festhalten. Die Kommentare ziehen US-Renditen nach unten, und den Aktienmarkt nach oben. Was hier ebenfalls hilft sind die Aussagen von Joe Biden am Dienstag nach Handelsende. Demnach sollen die USA durch die COVID-Impfstoffe bereits Ende Mai Herden-Immunität erreichen. Zwei Monate früher als bisher erwartet. Auf Unternehmensebene signalisieren Lyft und Urban Outfitters eine voranschreitende Erholung der Nachfrage.

