Opening Bell: Tech belastet Wall Street

Replaced by the video

Anhaltend gute Ergebnisse können kaum noch begeistern, was wir an der Wall Street vor allem auch bei den Tech-Werten sehen. iRobot steht trotz guter Zahlen unter Druck, wahrend während Pfizer von den soliden Ergebnissen kaum profitieren kann. Microsoft könnte unter der Meldung leiden, dass sich Bill und Melinda Gates nach 27 Jahren trennen. Beide halten kombiniert rund 26 Milliarden Dollar an Microsoft-Aktien.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch