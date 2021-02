Opening Bell: Tech is back!

Replaced by the video

ARK Invest hat die gestrige Kursschwäche von Tesla genutzt um weitere 120 Millionen Aktien zu kaufen, mit nun über 2,5 Milliarden Dollar in den eAuto-Konzern investiert. Auch zu Bitcoin äußert sich das erfolgreiche Investmenthaus positiv. Square meldet neben robusten Ergebnissen die Ausweitung an Bitcoin-Investments um 170 Millionen Dollar auf rund 5 Prozent der Barmittel. Wie erwartet, fällt der Analystentag von Snap erfreulich aus. Das Management rechnet in den nächsten Jahren mit jährlichen über 50 Prozent Umsatzwachstum! Was den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell vor dem Senat betrifft, gilt ein neues Motto: Reden ist Silber , Schweigen ist Gold ! Wer keine unangenehmen Fragen stellt, der bekommt auch keine unangehme Antworten. Die entscheidende Frage wurde dem Notenbank-Chef vor dem Senat erst gar nicht gestellt: Welches Niveau bei den Renditen 10 jähriger US-Staatsanleihen erachtet die Notenbank als zu hoch und wie würde man dem entgegen wirken?

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

