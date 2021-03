Opening Bell: Tech-Rallies verkaufen

In den kommenden zehn Tagen stehen die Notenbanken im Fokus, mit der EZB Tagung am Donnerstag, gefolgt von der Tagung der Federal Reserve, Bank of England und Bank of Japan in der nächsten Woche. Selbst wenn sich die Renditen der globalen Staatsanleihen stabiliseren, ist mit einem mittelfristigen Anstieg zu rechnen. In den USA ist die Spanne zwischen dem erwarteten BIP-Wachstum und den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen so groß wie seit 1966 nicht mehr! Steigende Renditen, schwierige Vorjahresvergleiche und hohe Bewertungen dürften es dem Tech-Sektor und Nasdaq ab dem zweiten Quartal schwer machen. Kurzum: Große Rallies sind gute Gelegenheiten um Gewinne zu sichern.

