Opening Bell: Tesla investiert in Bitcoin

Die Wall Street wird zum Wochenauftakt durch die gleiche Story der letzten Wochen angefacht: Solide Ergebnisse von Corporate Amerika, einhergehend mit dem nahenden 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar Stimulus-Paket von Joe Biden. Was Quartalszahlen betrifft meldet neben Cisco Systems, diese Woche auch Uber, Lyft, Twitter und Disney. Mit den Renditen 10 jähriger US-Staatsanleihen bei zeitweise 1,22 Prozent, sehen wir vermehrt Schlagzeilen zu einer möglichen Überhitzungen der Inflation. Die Financial Times, Bloomberg, Reuters und das Anlegermagazin Barron’s widmen sich dem Thema. Die Frage ist vor allen, ab welchem Niveau der Aktienmarkt dartunter leiden könnten. Obwohl das genau Level unklar ist, scheint man sich auf eine Marke von knapp über 1,40 Prozent geeinigt zu haben. Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin und facht den Kurs um rund 10 Prozent an.

