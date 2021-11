Opening Bell: Thanksgiving bringt meist Kursgewinne

Replaced by the video

In der kurzen Handelswoche des Thanksgiving-Day-Feiertags geht es an der Wall Street historisch betrachtet meistens bergauf. Was die Kurse bei Laune hält, ist die Vorfreude auf eine Rede von Joe Biden an diesem Dienstag. Eine Freigabe der strategischen Öl-Reserven dürfte gemeldet werden. Außerdem geht man davon aus, dass Jerome Powell eine zweite Amtszeit als Chef der US-Notenbank bekommen wird.

