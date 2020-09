Opening Bell: Tina läßt Grüßen

Es gibt keine Alternative zu Aktien und die Angst die nächste Rallye zu verpassen dominiert die Wall Street. Dass Hedgefonds und andere große Investoren hohe Leerverkäufe aufgebaut haben, treibt den Aktienmarkt um so stärker hoch. Mit rund 47 Milliarden Dollar, hatten wir die höchsten Shorts auf den Index in etwa zehn Jahren. Wie so oft in diesem Jahr, wurden die Profis auf dem falschen Fuß erwischt.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch