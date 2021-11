Opening Bell: To the Moon is back again

Replaced by the video

Wir sehen die letzten Tage immer mehr Aktien, die vertikal explodieren und in Richtung Mond durchstarten. Heute explodieren die Aktien von Bed Bath and Beyond um fünfzig Prozent. Die Aktien von Avis sind am Vortag zeitweise um einige hundert Prozent gestiegen, mit einer Kursexplosion bei Tesla um beachtliche 50 Prozent in nur vier Wochen. All das sind vor allem Zeichen, dass sich die Gier erneut breit macht. Wir sehen das auch bei dem CNN Angst und Gier Index, der extreme Euphorie signalisiert.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch