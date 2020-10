Opening Bell: Trump-Erkrankung: Worauf achtet die Wall Street?

Die COVID-19 Erkrankung von Donald Trump wirft an der Wall Street zwei wesentliche Fragen auf: Was bedeutet das für die laufenden Verhandlungen über ein neues Wirtschaftspaket und was für die Präsidentschaftswahlen? Obwohl sich die Chancen einer Einigung im Streit um ein neues Wirtschaftspaket leicht bessern, stehen die Karten an dieser Front weiterhin schlecht. Vor 2021 dürfte es kein neues Paket geben. Kommt es anders, wäre das eine ausgesprochen positive Überraschung. Dass Donald Trump so kurz vor den Wahlen gesundheitlich eingeschränkt ist, festigt den Vorsprung von Joe Biden und den Demokraten. Dass Trump das Virus oft verharmlost hat, und sich in der Präsidentschaftsdebatte über Joe Biden und das Tragen einer Maske lustig gemacht hat, rächt sich. Die Gefahr, dass der Wahlausgang angefochten wird, ist deutlich gestiegen.Das Wichtigste zum Schluß: Ich wünsche Donald und Melania Trump eine rasche Genesung.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch