Opening Bell: Unsicher ins Wochenende

Nach den flauen Wirtschaftsdaten in den USA, fallen auch die Daten aus Europa enttäuschend aus. Man konnte diese Woche spüren, wie Anleger widerwillig in den Markt gezwugen werden. Wir sehen eine wachsende Divergenz zwischen der Performance des Dow Jones , S&P 500 und Nasdaq. Abgesehen von zunhemend weniger Tech-Aktien, war in den letzten Tagen wenig Musik in den Märkten.

