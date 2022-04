Opening Bell: Verkaufswelle setzt fort, belastet durch China, FED/EZB und Flut an Tech-Earnings

Replaced by the video

Die sehr schwache Tendenz vom Donnerstag und Freitag, setzt sich zum Wochenauftakt ungebrochen an der Wall Street fort. Neben der deutlich verschärften Geldpolitik, wirken sich die COVID-Lockdowns in China belastend aus. Außerdem steht diese Woche eine Flut an Big Tech-Earnings bevor. Nach dem dramatischen Einbruch von Netflix, flüchten Anleger ans sichere Ufer.

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch