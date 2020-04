Opening Bell: Verunsichert

Schaut man sich die verschiedenen Kommentare der Investment-Strategen an der Wall Street an, wird vor allem eines klar: Niemand weiß, wohin die Reise an der Wall Street in naher Zukunft gehen wird. Nach der Bank of America, mahnen nun auch die Analysten der Citi davor, dass der Bärenmarkt noch nicht beendet sei. Was die Quartalszahlen betrifft, gilt das Motto: halb so schlecht ist wunderbar!

