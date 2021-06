Opening Bell: Viel Action bei den Einzelwerten – Roku, Biogen, Eli Lilly und First Solar

Replaced by the video

Die Wall Street feiert ein mögliches US-Infrastrukturpaket, vorgeschlagen von zehn Senatoren aus dem Lager der Demokraten und Republikaner. Wie dem auch sei, haben sich die Chancen einer Einigung sogar verschlechtert. Was die Kurse vor allem treibt, sind Meldungen zu einzelnen Aktien. Eli Lilly profitiert von positiven Aussagen der US-Gesundheitsbehörde zu dem potentiellen Alzheimer-Medikaments des Hauses. Die Aktien des Wettbewerbers Biogen sind dementsprechend schwach. Roku profitiert wiederum von Gerüchten einer möglichen Übernahme durch Comcast. In Anbetracht einer Bewertung von rund 50 Milliarden Dollar, scheint der Zug hier jedoch längst abgefahren zu sein. First Solar und andere Solar-Werte profitieren von Plänen der Vereinigten Staaten, Importe von Solarzellen aus China einzuschränken.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch