Opening Bell: Volle Kraft voraus

Die Wall Street rechnete mit einer Blauen Welle und wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Was den Aktienmarkt anfacht, ist eine Rotation zurück in die Wachstums- und Momentum-Werte. Trumps Bemühungen die Wahlen durch Rechtsklagen für sich zu entscheiden, wird als Lärm angesehen und findet am Finanzmarkt kaum Beachtung. Hier fokussiert man sich zunehmend auf die drei entscheidenden Faktoren: Mit den Wahlen aus dem Weg, sollten wir noch dieses Jahr ein neues Wirtschaftspaket erhalten. Außerdem geben globale Zentralbanken wegen der temporären COVID-Restriktionen wieder vermehrt Vollgas und Marktteilnehmer hoffen auf erfreuliche Daten eines möglichen COVID-Impfstoffes. Pfizer und Moderna planen noch diesen Monat die Ergebnisse zu veröffentlichen. Genau deshalb sollten Anleger Value-Werte nicht zu früh abschreiben.

