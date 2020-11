Opening Bell: Vom Wahlkampf gefesselt

Ohne Beweise, spricht Trump von Wahlbetrug und dem Diebstahl seiner zweiten Amtsperiode. Biden dürfte am Freitag seinen Sieg verkünden, berichtet die Washington Post. Gleichzeitig ist die republikanische Mehrheit im Senat durch den engen Wahlausgang in George gefährdet. Die finale Entscheidung wer den Senat kontrollieren wird, könnte erst am 5. Jannuar fallen. Die in den USA zudem weiter explodierenden COVID-Zahlen lassen die Wachstumsbedenken erneut aufflammen. Nach den gewaltigen Kursgewinnen der letzten Tage, sehen wir Gewinnmitnahmen.

Foto: Markus Koch