Opening Bell: Vorsichtige Erholung

Der Dow Jones legt vorbörslich zu, mit dem Nasdaq belastet durch anziehende Renditen bei den 10 jährigen US-Staatsanleihen. Nio wird wegen des Mangels an Chips nicht in der Lage sein die Auslieferungsziele im ersten Quartal einzuhalten. Ford muss aus dem gleichen Grund die Produktion der F-150 Trucks drosseln. Bei Caterpillar drohen wegem der Blockade des Suez Kanals Lieferschwierigkeiten. Bei der Flut am Samstag soll versucht werden das Frachtschiff freizusetzen. Sollte das Schiff dabei zerbrechen, könnte der Handelsweg einige Wochen blockiert bleiben.

