Opening Bell: Vorsichtiges Comeback dank solider Quartalszahlen und zahlreicher Tech-Upgrades!

Wir sehen erste Zeichen einer Stabilisierung. Im Gegensatz zu Goldman Sachs un JP Morgan, melden die Bank of America und Morgan Stanley keinen überraschend starken Anstieg der Betriebskosten. Gleichzeitig melden United Health und Procter & Gamble erfreuliche Ergebnisse. Was der Wall Street ebenfalls hilft, sind zahlreiche Upgrades im Tech-Sektor. Neben SoFi Financial, stehen Microsoft, Google, Apple, AMD und Fortinet im Fokus.

