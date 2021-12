Opening Bell: Vorweihnachtliche Rally – und die Angst, die nächste Rally zu verpassen!

Replaced by the video

Aus Angst vor OMIKRON, wird Angst die nächste Rally zu verpassen. FOMO ist back on Wall Street! Dass der Tech-Sektor die Rally anführt, ist ein besonders wichtiges Signal. Erste Berichte signalisieren, dass die COVID-Variante zwar besonders ansteckend ist, aber mit milderen Symptomen. Die gestrige Zinssenkung in China, gekoppelt mit gleichzeitig robusten Wirtschaftsdaten aus Deutschland, China, und Taiwan, wirken sich ebenfalls stützend aus. Was die US-Notenbank betrifft, scheint das Risiko einer Drosselung am 15. Dezember nun eingepreist zu sein. Was die US-Notenbank betrifft, scheint das Risiko einer Drosselung am 15. Dezember nun eingepreist zu sein. Im Fokus steht neben Apple auch Autozone und MongoDB.

