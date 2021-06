Opening Bell: Wachstum statt Inflationsangst – Airlines, Hotels, Kreuzfahrten

Die Wall Street startet nach dem langen Wochenende und am ersten Handelstag im Juni weiter durch. Carnival darf von Texas und Florida nun wieder in See stechen, während der Hilton CEO eine ausgesproch robuste Buchungslage am Memoral Day Wochenende spricht. US-Flughäfen haben am vergangenen Wochenende so viele Personen abgefertigt wie schon seit März letzten Jahres nicht mehr. Wie die stabilen Renditen bei US-Staatsanleihen signalisieren, hat die Sorge vor einer dauerhaft erhöhten Inflation in den letzten Tagen nachgelassen.

