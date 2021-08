Opening Bell: Wachstumsbedenken in China belasten Öl- und Rohsoffsektoren – und BioNTech

Replaced by the video

Rohstoff- und Energiewerte stehen unter Druck, belastet durch sinkende Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft. Goldman Sachs senkt wegen Covid bedingter Restriktionen das BIP-Wachstum im dritten Quartal von 5,8 auf 2,3 Prozent. Da es sich um ein temporärer Phänomen handeln dürfte, werden aber gleichzeitig die Ziele für das vierte Quartal von 5,8% auf 8,5% angehoben. In den USA warnt Austin im Bundesstaat Texas vor einer Überlastung der Krankenhäuser. In Florida lasten Covid-Patienten ein Viertel der Krankenhaus-betten aus und 44 Prozent der Betten auf den Intensivstationen. Expedia, Norwegian Cruise und Royal Caribbean sahen im Juli eine leicht nachlassende Buchungslage. Trotzdem haben all diese Firmen eine Fortsetzung der Erholung signalisiert. Das sich der Covid bedingte Schaden für die US-Wirtschaft bisher in Grenzen hält, zeigen die robusten Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Es bleibt wahrscheinlich, dass die Notenbank ab Dezember die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird.

