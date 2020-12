Opening Bell: Wall Street auf Autopilot

Replaced by the video

Der zweite Handelstag der >Santa Claus< Rally fiel an der Oberfläche robust aus, mit Rekorden im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Die Wall Street hatte über den Handelstag hinweg aber zunehmend Sand im Getriebe. Der Tech-Sektor profitierte von einem Comeback der FAANG-Aktien, mit Amazon, Apple, Facebook und Google im Plus. Wobei alle Aktien im Nasdaq 100 im Schnitt 0,2 Prozent schwächer tendierten, mit dem Dow Jones Software und Philadelphia Semiconductor Index im Minus. Vor allem bei den Überfliegern und Börsengängen des Jahres ging es bergab, mit Airbnb, DocuSign, DoorDash, Zoom Video, Palantir oder FobuTV unter Druck. Der Russell 2000 für Nebenwerte stand unter Druck, mit einem unveränderten Dow Jones Transport Index und Gewinnmitnahmen im Energie- und Grundstoff-sektor. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern an der NYSE war negativ, mit dem Handelsvolumen im S&P 500 rund 26 Prozent unter dem 50-Tagedurchschnitt. Kurzum: Die Wall Street läuft in Autopilot und dieses merkwürdige Jahr naht endlich dem Ende!

