Opening Bell: Wall Street hebt ab – Durchbruch beim Covid 19 Impfstoff

Ein historischer Tag an der Wall Street! Das Risiko an Covid-19 zu erkranken, ist bei den Teinehmern der klinischen Tests von Pfizer um 90 Prozent geringer als ohne Impfung. Der mit BioNTech entwickelte Impfstoff zeigt keine nennenswerten Nebenwirkungen! Wir sehen eine massive Sektorenrotation weg von Tech und hin zu Value und den getroffenen COVID-Sektoren. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, Hotels, Energie und Banken ziehen deutlich an, mit deutlichen Kursverlusten bei Peloton, Zoom, Docusign, Netflix oder PayPal.

