Opening Bell: Wall Street ignoriert stark steigende Renditen bei US-Staatsanleihen

Turnaround Tuesday – so war es oft in den letzten Wochen. Auch an diesem Dienstag geht es an der Wall Street bergauf. Es ist beachtlich, dass man den sehr starken Anstieg bei den US-Staatsanleihen am Aktienmarkt vollends ignoriert. Nike kann deutlich zulegen dank der Ergebnisse. Auch die Aussichten sind besser, als man befürchtet hatte. Alibaba ist auch solide auf der Gewinnerseite. Hier werden die Aktienrückkäufe von 15 auf 25 Milliarden Dollar ausgeweitet. Außerdem warten wir an diesem Dienstag auf den Analystentag bei Nvidia und auf die Ergebnisse von Adobe nach Handelsende. Bei beiden Werten ist die Stimmung der Analysten im Vorfeld optimistisch.

