Opening Bell: Wall Street setzt auf blaue Welle

Value und zyklische Werte profitieren von der nun möglichen Mehrheit der Demokraten im Senat. Die Republikaner haben in den Stichwahlen einen der beiden Sitze verloren. Auch der zweite Sitz könnte in dem sehr knappen Rennen an die Demokraten wechseln. Mit der Kontrolle des Senats und Repräsentantenhauses, steigt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Stimulus- und Infrastrukturpakets. Dementsprechend fest tendieren die Aktien der Banken, Auto-, Energie- und zyklische Werte. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen übersteigen erstmals seit März die psychologisch wichtige Marke von 1 Prozent!

