Opening Bell: Wall Street sieht rot

Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken weiter und signalisieren nachlassende Inflations- und Wachstumsdynamik. Außerdem facht die wachsende Dominanz der Delta Variante des COVID Virus die Sorge an, dass die globale Wirtschafts-erholung gefährdet wird. Insbesondere Aktien aus dem Value- und den zyklischen Bereichen leiden darunter. Abgesehen davon, dass die letzten Tage nur wenige der großen Tech-Aktien die Rally des Nasdaq getragen haben, gibt es auch hier belastende Schlagzeilen. Neben der Ertragswarnung von TeamViewer, wird Google von 37 US-General-Staatsanwälten auf Missbrauch der Monopolmacht verklagt. Nach dem desaströsen Börsengang der chinesischen Didi Group, zieht das LindDoc Technology in letzter Minute den Börsengang an der Wall Street zurück. Das chinesische Unternehmen weicht damit dem Druck der dortigen Regierung.

