Opening Bell: Wall Street to the Moon

Auf den Kursrutsch und Test des 50-Tagedurchschnitts im S&P 500 der letzten Woche, folgt diese Woche biser ein Comeback von über 4 Prozent. Buy-the- Dip bleibt das Motto der Stunde. Während die GameStop -Bubble rheblich an Luft verloren hat, bauen Hedgefonds die Aktiengewichtungen wieder rasant aus. Robinhood hat die temporär verhängten Handelsrestriktionen auf Nonsense-Aktien wieder aufgehoben. Abgesehen von der Aussicht auf mehr Stimulus, wird die Wall Street von den auf breiter Front robusten Wirtschafts- und Ertragsdaten angefacht. Außerdem wurden in den USA bereits 33,5 Millionen Covid-Impfungen verabreicht. Zusammen mit den 26,5 bereits an Covid erkrankten Personen, sollten bei rund 60 Millionen Amerikanern Antikörper vorhanden sein. Vorausgesetzt natürlich, die Immunität hält an und es kommt zu keiner überraschenden Mutation des Virus, umfasst das einen wesentlichen Teil der Erwachsenen.

