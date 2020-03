Opening Bell: Wall Street – Wann ist die Peak-Panik erreicht?

Wie Google-Search zeigt, verursacht das Corona-Virus in den USA zunehmend Angst und Panik. Sehen wir in Europa und den USA einen ähnlichen Verlauf des Virus wie in Süd-Korea, sollten wir frühestens in rund zwei Monaten die Spitze der Erkrankungswelle erreichen. Die Wahrscheinlichkeit eines koordinierten Vorgehens der globalen Zentralbanken hat erheblich zugenommen. Goldman Sachs geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen bereits im März um 50 Basispunkte senken wird, gefolgt von einer weiteren Senkung bei der Folgetagung.

